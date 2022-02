Wetter in Hannover: Das Wochenende wird sonnig

Hannover

Nach dem Sturmwochenende kommt jetzt das Frühlingswochenende: Die Meteorologen rechnen für Sonnabend und Sonntag in der Region Hannover mit viel Sonnenschein. Allerdings können an beiden Tagen auch ein paar Wolkenfelder durchziehen. Ein weitgehend blauer Himmel soll aber beide Wochenendtage dominieren.

So richtig warm wird es aber nicht, die Sonne steht im Februar noch sehr tief und kann deshalb noch nicht so viel Kraft entwickeln. Die Höchsttemperaturen werden bei 10 Grad liegen, in geschützten Lagen in der Stadt wird es wärmer werden. Der Wind weht an beiden Tagen nur schwach bis mäßig, das sind gute Aussichten auch für einen Fahrradausflug.

Eisige Temperaturen in den Nächten

Ungewohnt kalt für diesen Winter wird es in den Nächten von Sonnabend auf Sonntag und von Sonntag auf Montag: Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 5 Grad, in ungünstigen Lagen kann es noch kälter werden. Empfindliche Kübelpflanzen sollten also besser noch im Haus bleiben. Und Autofahrer müssen sich aufs Scheibenkratzen einstellen.

In der neuen Woche bleibt es frühlingshaft, allerdings können auch immer wieder Wolken den Himmel bedecken. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad, die Nachtwerte pendeln um 0 Grad, örtlich gibt es auch leichten Frost. Regen und Sturm sind derzeit nicht in Sicht.

Von Mathias Klein