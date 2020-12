Hannover

Weihnachtsromantiker müssen mal wieder ganz tapfer sein: Auch 2020 wird es in Hannover und dem Umland nichts mit erhöhtem Kuschelbedürfnis aufgrund verschneiter Festtage. Das jedenfalls prognostizieren die Meteorologen ziemlich einhellig. Nach Einschätzung etwa von Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met passt das Weihnachtswetter zum bisherigen Dezember-Einerlei – zusammenfassend bezeichnet Jung die Wetterlage von Mittwoch bis Sonntag als „relativ unspektakulär“. Immerhin: Ab Heiligabend soll es wieder deutlich kühler werden.

23. Dezember: Feucht und ungemütlich

Wolkig, windig, regnerisch, fies – und für die Jahreszeit mit Höchsttemperaturen von elf Grad weiterhin viel zu warm. Regenwahrscheinlichkeit: 90 Prozent. Kommt Ihnen das bekannt vor? Genau: Irgendwie hat sich der gesamte Dezember ziemlich unangenehm präsentiert, wolkig, windig, regnerisch, fies halt.

24. Dezember: Ab jetzt weht ein anderer Wind

„ Heiligabend kommt ein kleiner Wetterumschwung“, kündigt Meteorologe Jung an. Im Klartext: Es wird deutlich kälter – das Thermometer zeigt dann maximal vier Grad an. „Der Wind dreht“, sagt Jung, „er kommt nicht mit mehr aus westlicher, sondern aus nordwestlicher Richtung und bringt kühlere Luft mit.“ In der Nacht zu Freitag könnte es sogar frieren.

25. Dezember: Die Sonnenchance

Ein paar Tropfen kann es am 1. Weihnachtstag zwar auch geben, aber: „Es bleibt meistens trocken“, sagt Jung. Und: Zwischendurch könnte es sogar beinahe richtig schön werden: „Ab und zu scheint die Sonne“, sagt der Wetterkundler. Der Sonne Wolken-Mix ist noch das erfreulichste, was wir Weihnachten wettermäßig zu erwarten haben – ein Weihnachtsspaziergang ist eine überlegenswerte Option. Aber dafür schön einmummeln, die Höchsttemperaturen liegen bei vier Grad.

26. Dezember: Es trübt sich ein

Die Sonne ist am 2. Weihnachtstag allenfalls in Spurenelementen zu erkennen, ansonsten hängt eine Wolkendecke wie festgetackert am Himmel fest. Zwar soll es an diesem Sonnabend meistens trocken bleiben, wenn es Niederschläge gibt, könnten sie auch als Schneeregen runterkommen. Bei Tageshöchsttemperaturen von vier Grad ist es zu Hause vielleicht auch mal ganz schön.

27. Dezember: Grau, grau, grau sind alle unsere Wolken

Es bleibt am Sonntag, wie es am 2. Weihnachtstag schon war: grau und trüb. Wer raus aus dem Haus und frische Luft schnappen möchte, braucht schon eine starke Motivation. Wie wäre es damit: Wer sich bewegt, verbrennt fleißig Kalorien – nach Weihnachten womöglich nicht die schlechteste Idee.

Die weiteren Aussichten: windig, regnerisch, fies

Zuletzt gab es in Hannover im Jahr des Herrn 2010 – also vor einem Jahrzehnt – weiße Weihnachten. Seitdem tendenziell meistens Regenmatsch. Wer aber Weihnachten ohne Schnee nicht erträgt, hat keine Wahl: Er muss in den Harz fahren. Die Wetterweisen erwarten nach der Abkühlung an Heiligabend Schneefall allenfalls oberhalb von 600 Metern, und sehr viel soll es da auch nicht geben. Nach den Weihnachtstagen ist die Wettersituation noch unklar – wahrscheinlich geht es aber wolkig, windig, regnerisch, fies weiter.

So war es vor zehn Jahren: Die verschneiten Herrenhäuser Garten am 2. Weihnachtstag 2010 – das kommt aber nur alle Jubeljahre vor. Quelle: Finn

Von Michael Lange