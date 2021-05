Hannover

Gerne nennt man den Mai den Wonnemonat – doch viel Wonne, sprich Sonne und Wärme, hat der 2021 nicht geboten. Im langjährigen Vergleich war der Mai etwas zu kühl: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat die Messstation für den Raum Hannover am Flughafen Langenhagen bisher Temperaturen registriert, die etwa ein Grad unter dem zu erwartenden Durchschnittswert liegen – und das dürfte sich auch übers Wochenende nicht mehr wesentlich ändern.

Zu nass war der Mai laut DWD nicht: Bislang betrug die Regenmenge hier etwas über 62 Liter je Quadratmeter, das sind 83 Prozent des langjährigen Mittelwertes. Die Sonne zeigte sich allerdings ebenfalls etwas seltener, aktuell erreichte sie nur drei Viertel ihres Mai-Mittelwertes, also etwa 155 von erwartbaren 206 Stunden. Ein paar Stunden könnten übers Wochenende noch dazu kommen, so dass die Sonne an manchen Orten noch die 80-Prozent-Marke ihrer üblichen Scheindauer erreichen könnte.

Der kühlste „Wonnemonat“

Laut DWD-Sprecher Uwe Kirsche ergibt sich damit „ein Bild, dass wohl die meisten von uns sich schon gemacht haben: Das Aprilwetter hat sich im Mai fortgesetzt.“ Der kühlste Mai war laut Aufzeichnung der Flughafenstation – die Daten liegen zurück bis 1936 vor – mit einer Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius der von 1962, der wärmste war mit 16,9 Grad Celsius der von 2018. Im jetzt zu Ende gehenden Monat liegt der Mittelwert der Temperaturen (Vergleichszeitraum sind je die Jahre 1961 bis 1990) bei 11,5 Grad, der wärmste Tag war der 9. Mai mit 27,8 Grad Celsius.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorgezogener Sommer?

Kirsche zur NP: „Oft hatte man ja in den letzten Jahren das Gefühl, dass April und Mai vorgezogene Sommer waren – das passiert dieses Jahr nicht mehr, da müssen wir schon auf den Juni warten“. Die meisten Sonnenstunden in einem Mai seit Aufzeichnungsbeginn am Flughafen erlebte Hannover demnach 1989 mit 332 Stunden. Die wenigsten Sonnenstunden gab es demnach 1996 mit 111.

Klimawandel: passt ins Bild

Solche Schwankungen gehören zum Wetter – und sagen nichts über das Klima als solches aus: „Trotz generell steigender Temperaturen wird es immer mal wieder einen Monat oder ein Jahr geben, die kühler oder zu kühl ausfallen. Das ändert nichts am Trend, passt alles in das Bild des Klimawandels.“ Im Sommer zu warm, im Winter zu mild – das werde sich verfestigen, es gebe „keinerlei Hinweise, dass der Klimawandel eine andere Richtung einschlagen würde.“

Und der Sommer?

Die Aussichten für den Sommer sind zwar unklar, doch der DWD-Experte ist sicher: „Es wird freundlicher, ist weniger bewölkt und wird allmählich wärmer.“ Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad Celsius seien die nächsten sechs, sieben Tage allerdings „für Hannover ziemlich unwahrscheinlich“. Möglich, dass es sich etwa im Süden Deutschlands am Rhein anders ergibt. (Die Wochenendprognose gibt es hier.)

Landwirtschaft recht zufrieden

Während sich viele Menschen über Sonne und Wärme im April und Mai freuen, sieht das viele Landwirte anders – sie, sagt Kirsche, „fühlen sich mit dem Wetter im Monat Mai ganz wohl“. Denn sie brauchten den Regen, auch wenn der bislang dürftiger ausgefallen ist als im Durchschnitt der Jahre.

Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolks Hannover, sagt dazu: „Die Witterung ist für die Entwicklung der Kulturen bislang sehr förderlich gewesen. Wir stellen einen geringen Krankheitsbefall und ein langsames Wachstum bei ausreichend Niederschlag fest.“ Für die Frühjahrskulturen Rübe, Kartoffel und Mais war der Mai allerdings „bedeutend zu kalt. Hier liegt die Vegetation etwa 14 Tage zurück“.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der nasseste Mai

Den nassesten Mai erfasste die Wetterstation am Flughafen übrigens im Jahr 2007 mit 171 Litern je Quadratmeter. Den Gegenpart stellt dabei der Mai 1989 dar, als nur acht Liter je Quadratmeter vom Himmel fielen. Das, sagt Kirsche, war „wirklich knochentrocken“.

Von Ralph Hübner