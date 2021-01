Hannover

Viel war es nicht, was da an erstem Schnee in Hannover jetzt zu Boden fiel – dennoch packten einige ihre Schlitten und versuchten dem mit dünnem Weiß bezuckerten Grün ein wenig Fahrt abzugewinnen und hie und da auch im Stadtgebiet Böschungen oder einen der wenigen Hügel hinabzurutschen, etwa auf dem Kronsberg. Vielleicht geht das am Freitag gar noch besser – allerdings nicht lange, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) der NP erläuterte.

Höchstens noch bis gegen Freitagmittag dürfte in der Region Hannover noch etwas Schnee hinzukommen, sagt DWD-Meteorologe Tobias Schaaf. In Lagen oberhalb 200 Metern – Deister! - könnten das bis zu fünf Zentimeter sein, darunter dürfte es nur für etwa einen Zentimeter Neuschnee reichen, das meiste dürfte dabei schon in der Nacht vom Himmel gefallen sein.

Glättegefahr

Laut Schaaf wird die Temperatur das ganze Wochenende über am Tag so um ein, zwei Grad Celsius liegen, nachts ein wenig unter Null Grad, am kältesten werde es in der Nacht zu Sonntag, wo der DWD bis zu minus drei Grad Celsius erwartet. Schaaf: „Die Schneefallneigung nimmt schnell ab, am Wochenende besteht die Gefahr überfrierender Nässe, es kann teils sehr glatt werden!“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kaum Sonne

Obwohl jetzt ein Hoch das aktuelle Tief verdränge und die Wolken „nicht mehr so kompakt, also dicht und tief“ sein dürften - viel Sonne bekommen wir hier nicht zu sehen: „Das wird nicht irgendwie schön, es gibt nur ab und an ein paar Lücken.“ Und da tagsüber Plusgrade herrschen dürften, taut das bisschen Weiß schnell wieder weg - außer „im Deister, da bestehen gute Chancen, dass der seinen Schnee behält“.

Von Ralph Hübner