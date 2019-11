Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. November 2019

Heute: Bis zu 9 Grad gibt es heute und dazu viele Wolken. Am Nachmittag allerdings lässt sich auch rund drei Stunden die Sonne blicken, bevor sich am Abend und in der Nacht wieder Regenwolken breit machen.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Der Vormittag noch regnerisch, später dicht bewölkt, aber trocken. Und das bei Novembertemperaturen von 4 bis 7 Grad.

Sonntag: Der Sonnabend verspricht allerdings ein wirklich schöner, sonniger Herbsttag zu werden. Neun Sonnenstunden sind prognostiziert. Der Himmel meist wolkenlos. Das bedeutet aber auch Temperaturen um 0 Grad in der Nacht und am Morgen - später sind dann bis zu 10 Grad drin.

Montag: Wieder mehr Wolken zum Wochenstart, aber wohl kein Niederschlag. Die Sonne scheint bis zu vier Stunden lang. Maximal 8 Grad wird es am Montag geben.