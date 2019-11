Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. November 2019

Heute: Der Mittwoch beginnt in Hannover regnerisch und grau. Immerhin: Nur am Vormittag soll es regnen, ansonsten bleibt es trocken. Knapp 7 Grad und ein bewölkter Himmel erwarten die Hannoveraner im Verlauf des Tages.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Die Temperatur steigt zwar deutlich an auf bis zu 11 Grad, besonders am Morgen müssen sich die Hannoveraner aber auf kühlere Temperaturen einstellen. Der Wind frischt auf. Gegen 6 Uhr soll das Thermometer gerade mal 5 Grad anzeigen. Ansonsten ändert sich aber nicht viel – es bleibt grau und regnerisch. Am Nachmittag kann aber auch die Sonne sich mal blicken lassen.

Freitag: Auch am Freitag erwartet die Hannoveraner klassisches November-Wetter. Es ist möglich, dass sich die Sonne auch mal hinter den Wolken blicken lässt, doch die längste Zeit des Tages bleibt der Himmel grau. Regnen soll es nicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 9 Grad.

Sonnabend: Mit höchstens 7 Grad noch mal spürbar kälter wird es am Wochenende in Hannover. Am Sonnabend soll es regnen. Der Wind frischt auf.