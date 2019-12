Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. Dezember 2019

Heute: Zum Jahreswechsel wird es noch einmal sonnig. Der Silvestertag bringt einen Wechsel aus Sonne, Wolken und auch etwas Regen. Dazu wird es sieben Grad warm. Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr!

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: In der Silvesternacht fallen die Temperaturen nicht unter 0 Grad, dafür aber am Vormittag des Neujahrstages. Dieser bringt außerdem Nebel. Nach einem verhangenen Morgen, wird es am Nachmittag knapp ein Grad warm und die Sonne lässt sich am Himmel blicken.

Donnerstag: Mit knapp -1 Grad beginnt der Tag am Donnerstag in Hannover. Nach dem frostigen Einstieg, wird der Tag aber noch schön. Ab dem Mittag sind knapp 2 Grad und Sonne angesagt.

Freitag: Ab Freitag wird es zwar etwas wärmer, doch die Sonne verzieht sich. Mit 3 bis 7 Grad und verhangen beginnt das erste Wochenende des Jahres. Dazu kommen immer wieder Regenschauer.