Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. Oktober 2019

Heute: Sonnig, aber kalt - so kann man das Wetter am Reformationstag zusammenfassen. Mit frostigen minus 2 Grad startet der Feiertag, und im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf maximal 8 Grad an. Gelegenheit für einen tollen Herbstspaziergang, denn in den kommenden Tagen wird es nass.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Freitag: Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es auch am Freitagmorgen. Auch am Brückentag wird es nicht wärmer als 8 Grad. Allerdings ziehen am Nachmittag Regenwolken auf, und die bleiben auch.

Sonnabend: Insgesamt ein regnerischer Tag - maximal zwei Sonnenstunden sind drin. Und es wird wieder deutlich wärmer. Nachmittags steigt das Thermometer auf bis zu 15 Grad.

Sonntag: Ein herbstlich-nasses Dauergrau liegt über der Region. Immer wieder gibt es Regenschauer. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad.