Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. Mai 2019

Heute: Das Wetter am Freitag in Hannover wird besser als zunächst erwartet. Der Tag beginnt grau, vormittags können auch ein paar Regentropfen fallen. Am Nachmittag kommt dann aber die Sonne durch und es wird sommerlich warm. Bis zu 23 Grad sind möglich. In der Nacht kühlt es dann auf etwa 14 Grad ab.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Es geht weiter in Richtung Sommer mit Höchstwerten von 24 Grad. Die Sonne startet allerdings zurückhaltend in den Tag, erst am Mittag setzt sie sich gegen die Wolken durch. Regen ist nicht in Sicht.

Sonntag: Was für ein Kaiserwetter! 29 Grad, keine Wolken, 15 Stunden Sonne satt. Nachts bleibt es mit fast 19 Grad sommerlich warm.

Montag: Die Woche startet so, wie die alte aufgehört hat. Bis zu 29 Grad, Sonne und keine Wolken. Erst am Abend kommen Wolken auf, in die Nacht hinein kann es regnen.