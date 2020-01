Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. Januar 2020

Heute: Am Freitag sind die Temperaturen in Hannover schon am Morgen zweistellig. Mehr als 11 Grad sind möglich. Dazu bleibt es bewölkt und regnerisch.

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Der Beginn des Wochenendes wird durchwachsen: Am Morgen regnet es, später wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dazu gibt es vorfrühlingshafte 12 Grad.

Sonntag: Auch am Sonntag wird keine Sonne zu sehen sein, weil es bewölkt bleibt. Regen ist besonders für den Abend vorhergesagt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad.

Montag: Grau startet auch die neue Woche - das Wetter der vergangenen Tage setzt sich fort. Es ist bewölkt und regnerisch. Sonne ist nicht zu sehen. Es wird 9 Grad warm.