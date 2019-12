Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 30. Dezember 2019

Heute: Von der Kälte am Wochenende ist zum Wochenbeginn kaum noch etwas zu bemerken, es wird deutlich wärmer. Einmal noch in diesem Jahr zeigt sich die Sonne in ihrer vollen Pracht. Dazu werden es bis zu 8 Grad.

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Zum Jahreswechsel wird es regnerisch. Es gibt am Silvestertag einen Wechsel aus Sonne, Wolken und nicht wenig Regen. Dazu wird es sieben Grad warm.

Mittwoch: Das neue Jahr beginnt mit Nebel und eisigen Temperaturen. Nach einem verhangenen Morgen bei -1 Grad, wird es am Nachmittag bis zu zwei Grad warm und die Sonne lässt sich am Himmel blicken.

Donnerstag: Um die 0 Grad bringt der Morgen am Donnerstag. Nach dem frostigen Einstieg, wird der Tag aber noch schön. Ab dem Mittag sind knapp 3 Grad und Sonne angesagt.