Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 30. Oktober 2019

Heute: Der strahlende Herbst bleibt in Hannover! Auch am Mittwoch bleibt es sonnig, aber verhältnismäßig kalt. Die Höchsttemperatur wird mit etwa 8 Grad am frühen Nachmittag erreicht. Am frühen Morgen zeigt das Thermometer Temperaturen rund um die Null-Grad-Marke an.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Gleiches Bild am Donnerstag – es wird sonnig, aber kalt. Höchsttemperatur: Sieben Grad, nachts geht es auf den Gefrierpunkt herunter.

Freitag: Am Freitag ändert sich das Wetter, zumindest ziehen Wolken auf, aber es bleibt trocken. Nachts bleibt es bei null Grad, tagsüber wird es nicht wärmer als neun Grad.

Sonnabend: Die Temperaturen steigen wieder und die Regenwolken kehren zurück.