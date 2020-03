Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 30. März 2020

Heute: Zum Wochenbeginn ist es in Hannover am Morgen sonnig und die Temperatur liegt bei minus 3 Grad. Später fällt vereinzelt etwas Regen bei Höchstwerten von 6 Grad. Am Abend ziehen in Hannover Wolkenfelder durch und die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Dienstag: Der Dienstag startet sonnig und kalt bei minus 1 Grad. Gegen Mittag ziehen Wolken auf, erst am Abend klart der Himmel wieder auf bei Höchstwerten von 5 Grad.

Mittwoch: Auch am Mittwoch ist es morgens freundlich, bis am Mittag eine Wolkendecke die Sicht auf die Sonne versperr, bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad.

Donnerstag: Donnerstag bleibt von Tagesbeginn bis zum Nachmittag die Wolkendecke geschlossen und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad. Abends gibt es in Hannover Regen bei Werten von 4 Grad.