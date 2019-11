Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. November 2019

Heute: Ab Freitag wird es wieder deutlich kälter in Hannover. Im Laufe des Tages sinken die Temperaturen stetig – bis ein Grad in der Nacht. Tagsüber kommt auch mal die Sonne raus. Regnen soll es nicht, aber bleibt windig. Am wärmsten ist es noch am Freitagmorgen mit sieben Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Ein ganz akzeptabler Start in das Wochenende: Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von fünf Grad.

Sonntag: Am ersten Advent gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter. Bei bewölktem Himmel sind nicht mehr als zwei Grad drin. Nachts kann es Nachtfrost geben.

Montag: Zum Beginn der neuen Woche wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird maximal sechs Grad warm.