Es ging um Vermeidung von Plastik, ausgezeichnete Ideen – und immer wieder um die Ergebnisse der OB-Wahl am Sonntag. 650 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kamen am Montagabend zum Wirtschaftsempfang der Stadt. Mit dabei waren auch die beiden, über die am meisten gesprochen wurde: Die OB-Kandidaten Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz, den die CDU unterstützt.