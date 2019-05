Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. Mai 2019

Heute: Das Wetter am Mittwoch in Hannover wird besser als zunächst erwartet. Die Temperaturen erreichen zwar höchstens 15 Grad, doch immer wieder zwischendurch kommt auch die Sonne raus. In der Nacht kühlt es dann auf etwa 9 Grad ab.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Nicht die besten Aussichten gibt es für den Feiertag: Der Sommer lässt weiter auf sich warten. Die Temperaturen bleiben am Vatertag konstant bei rund 15 Grad. Am Donnerstagvormittag kommt auch immer mal die Sonne raus. Am Nachmittag dominieren Wolken den Himmel über Hannover. Auch Regen ist möglich.

Freitag: Es bleibt bewölkt, aber verhältnismäßig milde in Hannover. Zu Hochzeiten erreichen die Temperaturen 19 Grad. Auch nachts sinken die Temperaturen nicht unter 15 Grad.

Sonnabend: Am Wochenende ist wieder Besserung in Sicht. Im Laufe des Tages ziehen die Wolken allmählich weiter. Am Nachmittag kommt die Sonne raus. Die Temperaturen steigen weiter auf bis zu 23 Grad.