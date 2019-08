Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 28. August 2019

Heute: Die schwüle Hitze setzt sich fort. Es wird wieder bis zu 32 Grad warm. Mittags kann es ein paar Schauer geben, gegen Abend bewölkt sich der Himmel. Die Nacht wird bei 20 Grad wieder tropisch-warm.

Donnerstag: Erst am Donnerstag zeigen sich ein paar Wolken am Himmel. Mit erwarteten Höchsttemperaturen um die 24 Grad wird es auch deutlich kühler. Und es wird regnen, besonders am Morgen.

Freitag: Am Freitag klart es in Hannover wieder auf. Es bleibt mit 27 Grad angenehm warm.

Sonnabend: Die Temperaturen gehen wieder hoch: Es wird sonnig und 32 Grad warm.