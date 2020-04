Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 28. April 2020

Heute: Anfangs noch sonnig. Ab dem Nachmittag ziehen dichte Wolken auf - und ja: es wird etwas Regen geben. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Mittwoch: Tagsüber eine Sonne-Wolken-Mix. Abends und in der Nacht erneut Regenschauer. Der Wind nimmt zu - und die Temperaturen leicht ab. Etwa 16 Grad sind zu erwarten.

Donnerstag: Die Landwirte werden sich freuen, wenn sie am Donnerstagmorgen aus dem Fenster schauen. Es bleibt regnerisch und windig. Mehr als 14 Grad sind nicht mehr drin.

Freitag: Grau in Grau und immer wieder Regen. Am Freitag wird die Sonne so gut wie gar nicht mehr zu sehen sein. Das Thermometer zeigt 8 bis 14 Grad.