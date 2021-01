Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 28. Januar 2021

Heute: Die Sonne werden wir in dieser Woche wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen. 0 bis 4 Grad an diesem Donnerstag - etwas Regen am Nachmittag.

Drei-Tage-Prognose für Hannover