Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 28. Januar 2020

Heute: Wolken und Wind erwarten uns am Dienstag in Hannover. Auch Regen ist immer wieder möglich. Dabei werden Temperaturen bis zu 6 Grad erwartet. Außerdem frischt der Wind deutlich auf. Sogar schwere Sturmböen sind in der Nacht zu Mittwoch möglich.

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Ein Mix aus Wolken, Wind, aber auch Sonne dominiert am Mittwoch den Himmel über Hannover. Höchsttemperatur: 6 Grad.

Donnerstag: Es wird wieder grau: Bei einer geschlossenen Wolkendecke ist keine Sonne zu sehen. Ab und zu fällt Regen. Die Höchsttemperatur liegt bei 8 Grad.

Freitag: Am Freitag werden die Temperaturen in Hannover wieder zweistellig. Mehr als 11 Grad sind möglich. Dazu bleibt es bewölkt und regnerisch.