Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 27. Dezember 2019

Heute: Die Feiertage sind überstanden und auch das Graue am Himmel lässt etwas nach. Zum Start ins Wochenende zeigt sich hin und wieder die Sonne über Hannover. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad. In der Nacht kann es Frost geben.

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Einen Sonne-Wolken-Mix können wir am Wochenende zwischen den Jahren erwarten. Aber es wird kalt. Nur knapp zwei Grad sind drin.

Sonntag: Noch kälter wird es am Sonntag. Die Temperaturen steigen tagsüber auf knapp über ein Grad. Dazu wird es wieder grau und verhangen. Lediglich am Nachmittag lässt sich auch mal die Sonne blicken.

Montag: Einmal noch in diesem Jahr zeigt sich die Sonne in ihrer vollen Pracht. Am Montag bleibt der Himmel wolkenlos. Dazu werden es bis zu 8 Grad.