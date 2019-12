Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 26. Dezember 2019

Heute: Am Vormittag viele Wolken und ab und zu leichter Regen. Am Nachmittag lockert es ein wenig auf. Es gibt ein paar Sonnenstrahlen bei bis zu 5 Grad.

3-Tages-Prognose für Hannover

Freitag: Grau in grau präsentiert sich der Freitag. Dafür ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit nicht so hoch. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad. In der Nacht kann es Frost geben.

Samstag: Einen Sonne-Wolken-Mix können wir am Wochenende zwischen den Jahren erwarten. Aber es wird kalt. Maximal drei Grad sind drin.

Sonntag: Mit bis zu fünf Sonnenstunden zeigt sich der Sonntag von seiner freundlichen Seite. Es bleibt mit maximal 4 Grad kalt. In der Nacht sinkt das Thermometer auf minus 2 Grad.