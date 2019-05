Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 26. Mai 2019

Heute: Die Hannoveraner müssen am Sonntag weitgehend auf Sonne verzichten. Stattdessen prägen graue Wolkenfelder das Bild am Himmel über Hannover. Mit maximal 18 Grad bleibt es für die Jahreszeit weiterhin recht kühl. Immerhin: Es bleibt trocken.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Montag: Zum Wochenbeginn zeigt sich die Sonne wieder etwas länger. Es wird mit acht bis neun Sonnenstunden gerechnet. Auch die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad.

Dienstag: Am Dienstag wird es allerdings direkt wieder kühler. Die Temperaturen sinken wieder auf 18. Am Nachmittag ist zudem mit Regen zu rechnen.

Mittwoch: Es wird noch etwas kälter. Lediglich 15 Grad zeigt das Thermometer am Mittwoch in der Spitze an. Die Sonne zeigt sich allerdings immerhin für rund sechs bis sieben Stunden.