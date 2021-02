Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 26. Februar 2021

Heute: Der Vorfrühling macht erstmal Pause. Am Morgen gibt es noch ein paar Regentropfen, später setzt sich mehr und mehr die Sonne durch. Allerdings wird es mit maximal 10 Grad längst nicht mehr so warm wie in den vergangenen Tagen.

Lesen Sie auch: Bis zu 22 Grad am Wochenende: Bricht der Februar den Wärmerekord?

Drei-Tage-Prognose für Hannover