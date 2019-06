Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. Juni 2019

Heute: Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt. In Hannover erwarten wir am Nachmittag den Spitzenwert von 36 Grad Celsius. Und auch in der Nacht wird es sehr warm bleiben bei Temperaturen um 24 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Noch einmal ein echter Hitzetag mit Maximaltemperaturen von 33 Grad. Auch an diesem Mittwoch gibt es so gut wie keine Bewölkung. Dafür nimmt der Wind ab dem Nachmittag zu.

Donnerstag: Zurück im angenehmen Sommern. Das heißt: Das Thermometer steigt "nur" noch auf höchstens 26 Grad. Und auch nachts wird es mit 13 Grad wieder angenehmer.

Freitag: Vormittags noch ein paar Wolken. Später wieder Sonne satt. Tageshöchstwert: 26 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 12 Grad.