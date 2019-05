Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. Mai 2019

Heute: Grau und kalt beginnt das Wochenende in Hannover. Die Sonne zeigt sich lediglich in den Abendstunden ein wenig, ansonsten prägen dichte Wolkenfelder das Bild am Himmel. Mit maximal 14 Grad bleibt es für die Jahreszeit deutlich zu kühl. Immerhin: Es bleibt trocken.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Mit 17 Grad wird es zwar etwas wärmer, allerdings müssen die Hannoveraner am Sonntagnachmittag mit Regen rechnen.

Montag: Zum Wochenbeginn zeigt sich die Sonne wieder etwas länger. Es wird mit acht bis neun Sonnenstunden gerechnet. Auch die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad.

Dienstag: Am Dienstag wird es allerdings direkt wieder kalt. Lediglich 15 Grad zeigt das Thermometer in der Spitze an. Auch dichte Wolken ziehen wieder auf. Die Sonne wird lediglich für drei Stunden zu sehen sein.