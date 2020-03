Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. März 2020

Heute: Wie in den vergangenen Tagen bleibt es kalt und sonnig: Trotz Sonnenscheins werden es tagsüber nicht mehr als 8 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Donnerstag: Es bleibt sonnig tagsüber, aber es wird nachts weiterhin frostig kalt. Die Spannbreite liegt bei den Temperaturen zwischen und 8 Grad.

Freitag: Auch am Freitag bleibt den Hannoverenern die Sonne größtenteils erhalten – bei Temperaturen bis zu 13 Grad wird es auch etwas wärmer als in den vergangenen Tagen. Jedoch kommen am Vormittag und Abend auch einige Wolken hinzu.

Samstag: Auch Wochenende bleiben ein paar kleinere Wolken. Ansonsten gibt es wieder viel Sonne und Temperaturen zwischen 1 und 12 Grad.