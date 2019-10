Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 24. Oktober 2019

Heute: Es wird ein richtig schöner Herbsttag: Am Donnerstag strahlt die Sonne schon am Vormittag am Himmel über Hannover, und das bleibt auch den Rest des Tages so. 18 Grad sind möglich.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Freitag: Am Freitag wird es wieder ungemütlicher, Wind und Wolken kommen auf bei Werten von maximal 15 Grad.

Sonnabend: Das Wochenende startet bewölkt und windig, aber es bleibt trocken: Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad.

Sonntag: Auch der Sonntag bleibt trocken. Dafür ist der Himmel bedeckt, es wird keine Sonne zu sehen sein. Höchsttemperatur: 15 Grad.