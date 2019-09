Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 23. September 2019

Heute: Willkommen in der neuen Woche: Die Sonne zeigt sich an diesem herbstlichen Montag nur kaum und die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 18 Grad. Am Abend soll es regnen, vergessen Sie also nicht Ihren Regenschirm, wen sie trocken bleiben wollen. Kommen Sie gut in die neue Woche.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Die herbstliche Stimmung bleibt uns auch am Dienstag erhalten. Morgens bildet sich eine dichte Wolkendecke, im Laufe des Tages klettern die Werte auf höchstens 19 Grad. Die Sonne zeigt sich heute für vier Stunden. Regen ist nicht angesagt.

Mittwoch: Auch am Mittwoch tut sich die Sonne schwer. Den ganzen Tag ist mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Auch heute sollte der Regenschirm Ihr treuer Begleiter sein.

Donnerstag: Es bleibt bewölkt, bei Werten zwischen 12 und 21 Grad. Es werden zwei Sonnenstunden erwartet. Zum Abend kehrt der Regen zurück.