Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 23. Februar 2020

Heute: Es wird ein Tag, an dem man besser zuhause bleibt und es sich gemütlich macht: Am Sonntag ist es bewölkt und windig. Dazu regnet es besonders am Morgen und Mittag ausgiebig. Um 13 Uhr liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit sogar bei 96 Prozent. Dazu gibt es drei bis neun Grad.

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag: Zum Start in die neue Woche wird es etwas wärmer – 10 Grad Höchsttemperatur. Ansonsten ist der Montag aber ein Spiegelbild des Wochenendes: Es wird regnerisch. Und stürmisch.

Dienstag: Am Dienstag besteht endlich mal wieder die Chance, die Sonne zu sehen. Und es bleibt weitgehend trocken. Allerdings ist es noch sehr windig. Es wird bis zu acht Grad warm.

Mittwoch: Es dürfte der schmuddeligste Tag der Woche werden: Es regnet wieder, ist windig und maximal fünf Grad warm.