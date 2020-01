Bahnen in der Sallstraße? Das passt niemals. Zumindest nicht, wenn in der engen Südstadt-Straße noch Autos parken und fahren sollen. Wenn die Verkehrswende für Hannover also kommen und auch funktionieren soll, muss eins klar sein: das geht nur mit weniger Autos, meint NP-Redakteur Christian Lomoth in seinem Kommentar.