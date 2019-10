Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 22. Oktober 2019

Heute: Am Dienstagmorgen ist es weitgehend locker bewölkt bei Werten von 10 Grad. Mittags ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist leider kaum zu sehen, die Temperatur steigt auf 14 Grad. Am Abend ist es in Hannover vielfach wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist der Himmel bedeckt und die Temperatur fällt auf 9 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Der Mittwoch kommt heiterer daher. Bei Höchsttemperaturen von 16 Grad dürfen wir uns auf 9 Sonnenstunden freuen.

Donnerstag: Am Donnerstag strahlt die Sonne schon am Vormittag am Himmel über Hannover. 19 Grad sind möglich.

Freitag: Am Freitag wird es wieder ungemütlicher, Wind und Wolken kommen auf bei Werten von maximal 15 Grad.