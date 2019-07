Ab sofort arbeitet Ursula von der Leyen in Brüssel, dem Zentrum Europas. Doch ihre Wurzeln liegen in dem 137 Einwohner-Örtchen Beinhorn in der Nähe von Burgdorf. Die NP hat sich dort umgehört und die Beinhorner nach ihrer Meinung zur prominenten Nachbarin gefragt.