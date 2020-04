Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 22. April 2020

Heute: Auch am Mittwoch bleibt das Wetter in Hannover frühlingshaft, sonnig und warm. 14 Sonnenstunden werden bei etwa 19 Grad erwartet. Allerdings weht ein böiger Wind aus östlicher Richtung.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Donnerstag: Es geht so weiter: Sonne satt auch am Donnerstag, die Temperaturen steigen auf 20 Grad. Es ist kein Niederschlag in Sicht.

Freitag: Wind kommt wieder auf. Es wird ein sehr sonniger - und auch warmer Tag. Höchsttemperatur: 20 Grad.

Sonnabend: Das sonnige Wetter ist erst einmal vorbei. Am Wochenende wechseln sich aber Sonne und Wolken ab. Es wird 16 Grad warm.