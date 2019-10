Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 21. Oktober 2019

Heute: Die neue Woche beginnt nebelig und grau – doch schon zur Mittagszeit wird es besser und die Sonne lässt sich wieder blicken. Dazu wird es richtig warm: Am Nachmittag werden fast 19 Grad erwartet.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Bei Temperaturen von maximal 15 Grad bleibt es trocken, jedoch bewölkt. Stellenweise zeigt sich die Sonne, aber nur kurz.

Mittwoch: Der Mittwoch kommt heiterer daher. Bei Höchsttemperaturen von 16 Grad dürfen wir uns auf 9 Sonnenstunden freuen.

Donnerstag: Am Donnerstag strahlt die Sonne schon am Vormittag am Himmel über Hannover. 18 Grad sind möglich.