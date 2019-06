Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 21. Juni 2019

Heute: Heute ist Sommeranfang! Das Wetter in Hannover präsentiert sich angenehm und warm – aber nicht so schwül und heiß wie an den letzten Tagen. Am Nachmittag werden Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad erreicht. Dazu ziehen Wolken über den Himmel. Regnen soll es aber nicht. Beste Voraussetzungen für die Fête de la Musique.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Ähnlich bleibt das Wetter auch am Sonnabend in Hannover. Temperaturen um die 23 Grad, ab und an Wolken, Regen ist unwahrscheinlich.

Sonntag: Mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen um die 28 Grad endet das Wochenende mit bestem Freibad-Wetter.

Montag: Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter sommerlich und freundlich. Erwartete Höchsttemperatur: 27 Grad.