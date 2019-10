Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. Oktober 2019

Heute: Das Wochenende endet grau und kalt. Bei knapp 14 Grad wird es ein regnerischer Tag, an dem die Sonne sich fast gar nicht blicken lässt.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag: Und herbstlich geht es auch in der neuen Woche weiter: Am Vormittag ist es bedeckt und die Sonne zeigt sich kaum. Am Nachmittag klart es etwas auf bei Temperaturen bis 19 Grad.

Dienstag: Bei Temperaturen von maximal 15 Grad bleibt es trocken, jedoch bewölkt. Stellenweise zeigt sich die Sonne.

Mittwoch: Der Mittwoch kommt heiterer daher. Bei Höchsttemperaturen von 16 Grad dürfen wir uns auf 9 Sonnenstunden freuen.