Die Stadt zieht wegen des Parkärgers für 2020 ernsthaft Straßensperrungen in der Südstadt während des Maschseefestes in Betracht. Das hatte 2019 weniger Besucher als im Vorjahr. Laut den Verantwortlichen lag das am Wetter. Für nächstes Jahr stehen Veränderungen an. Und der Termin ist schwierig.