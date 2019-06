Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. Juni 2019

Heute: Heute wird es in Hannover deutlich kühler als am Mittwoch. Das Thermometer klettert nur noch auf höchstens 22 Grad. Dazu ziehen Wolken über den Himmel. In der Nacht könnte es regnen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Am Freitag wird es wieder sonniger. Doch die meiste Zeit sind auch Wolken am Himmel zu sehen. Zugleich bleiben die Temperaturen mit um die 22 Grad verhältnismäßig angenehm. Dazu weht ein frischer Sommerwind.

Sonnabend: Ähnlich bleibt das Wetter auch am Sonnabend in Hannover. Temperaturen um die 23 Grad, ab und an Wolken, Regen ist unwahrscheinlich.

Sonntag: Mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen um die 28 Grad endet das Wochenende mit bestem Freibad-Wetter.