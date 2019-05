Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. Mai 2019

Heute: Die neue Woche beginnt warm, aber bewölkt. Die Sonne wird wohl nicht so oft zu sehen sein. Abends und in der Nacht kann es regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Deutlich kälter wird es am Dienstag in Hannover. Höchstens 16 Grad sind möglich. Nach Regen am Morgen, bleibt es den Tag über trocken.

Mittwoch: Auch am Mittwoch wird kaum die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen klettern nicht über 18 Grad. Nur am Morgen kann es zu Regen kommen.

Donnerstag: Am Donnerstag kann es dann mal wieder etwas schöner werden. Zwischen all den Wolken zeigt sich die Sonne, und die Temperatur steigt auf 19 Grad.