Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. April 2020

Heute: Es bleibt genauso frühlingshaft wie schon am Sonntag - viel Sonne, etwas Wind bei bis zu 16 Grad. Nachts geht es runter auf 2 Grad.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Dienstag: Auch die Aussichten für Dienstag sagen ähnliches Wetter wie schon an den zwei vorherigen Tagen voraus.

Mittwoch: Auch am Mittwoch bleibt das Wetter in Hannover frühlingshaft, sonnig und warm. 14 Sonnenstunden werden bei etwa 16 Grad erwartet.

Donnerstag: Es geht so weiter: Sonne satt auch am Donnerstag, die Temperaturen steigen auf 20 Grad. Es ist kein Niederschlag in Sicht.