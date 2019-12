Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 19. Dezember 2019

Heute: Es bleibt warm für Dezember. Bei bis zu 12 Grad scheint in Hannover am Donnerstagvormittag die Sonne. Am Nachmittag ziehen Wolken auf.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Freitag: Deutlich verhangener wird dafür der Freitag. Lediglich ein paar mal zeigt sich die Sonne am Himmel. Bei 8 bis 11 Grad beginnt das vierte Adventswochenende.

Sonnabend: Der Adventssonnabend bringt Hannover 7 bis 9 Grad und einen sonnigen Nachmittag. Es bleibt trocken und nur am Vormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Sonntag: Am Adventssonntag ziehen Regenwolken in Hannover auf: Schon in der Nacht und dann am Abend kann es dann auch regnen. Die Sonne lässt sich nur zwischendurch blicken.