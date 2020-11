Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 19. November 2020

Heute: Am Donnerstag fallen die Temperaturen in der Region Hannover deutlich. Werden zur Mittagszeit noch 12 Grad erreicht, sinkt das Thermometer in der Nacht auf 4 Grad. Den ganzen Tag über wird es stürmische Böen geben.

Drei-Tage-Prognose für Hannover