Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 19. September 2020

Heute: In diesen Tagen wird es nachts bereits empfindlich kalt mit Temperaturen um 7 Grad. Dafür wird es tagsüber noch spätsommerlich warm. Und in den kommenden Tagen sogar nach und nach etwas wärmer. An diesem Sonnabend wieder viel Sonne. 22 Grad zeigt das Thermometer am Nachmittag an.

Drei-Tage-Prognose für Hannover