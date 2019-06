Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 19. Juni 2019

Heute: Mehr als 30 Grad! Heute wird es richtig heiß in Hannover - bis zu 31 Grad werden am Mittwochnachmittag in der Region erwartet. Erst am Abend ziehen Wolken auf. Top-Freibadwetter!

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Am Donnerstag ist Abkühlung in Sicht. Das Thermometer kletter nur noch auf höchstens 22 Grad. Dazu ziehen Wolken über den Himmel. In der Nacht könnte es regnen.

Freitag: Am Freitag wird es wieder sonniger. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit um die 22 Grad sehr angenehm. Dazu weht ein frischer Sommerwind.

Sonnabend: Ähnlich bleibt das Wetter auch am Sonnabend in Hannover. Temperaturen um die 22 Grad, ab und an Wolken, Regen bleibt unwahrscheinlich.