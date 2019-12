Nach dem Fund von rund 1000 verendeten Schweinen in einer Mastanlage in Mardorf (Region Hannover) ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Pächter des Stalls soll für die Behörden zurzeit nicht greifbar sein, weil er sich angeblich in einer Klinik aufhält.