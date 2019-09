Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 18. September 2019

Heute: Auch am Mittwoch bleibt es voraussichtlich trocken. Die Sonne zeigt sich häufiger als am Dienstag – allerdings ist es vor allem mittags bewölkt – und beschert Hannover bis zu 17 Grad, in der Nacht fallen die Temperaturern auf 8 Grad ab. Es bleibt windig.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Am Donnerstag wird es frisch: Bei wolkenverhangenem Himmel werden es nicht mehr als 13 Grad. Leichter Regen ist möglich.

Freitag: Mit 18 Grad etwas wärmer aber weiter grau empfängt uns der Freitag. Erst am Abend lichtet sich die Wolkendecke nach und nach.

Sonnabend: Pünktlich zum Wochenende wird es wieder schön: Am Sonnabend scheint die Sonne, es wird noch einmal 20 Grad warm, nachts ist es mit acht Grad schon sehr frisch.