Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. Dezember 2019

Heute: Wer am Morgen das Haus verlässt, der merkt: Es ist wieder wärmer geworden in Hannover. Der heutige Tag bringt bis zu 13 Grad. Zwischen den dichten grauen Wolken zeigt sich außerdem am Nachmittag die Sonne für ein paar Stunden am Himmel.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Deutlich kälter wird wieder der Mittwoch. Bei 6 bis 8 Grad lockert der Himmel wieder auf und es wird ein fröhlicher Tag. Die Sonne scheint und verdrängt fast alle Wolken vom Himmel.

Donnerstag: Ähnlich zeigt sich auch der Donnerstag. Bis zu zehn Grad warm wird der Tag, begleitet von der Sonne, die den ganzen Tag satt am Himmel strahlt. Von Wolken ist am Donnerstag weit und breit keine Spur.

Freitag: Sonnig wie die vorherigen Tage wird auch der Freitag. Lediglich ein paar Wolken schieben sich immer wieder vor die Sonne. Bei 6 bis 9 Grad beginnt das vierte Adventswochenende.