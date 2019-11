Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. November 2019

Heute: Stark bewölkt und kalt, so startet der Sonntag. Am Nachmittag kommt Regen auf. Ein trüber Wochenausklang bei maximal 5 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag: Die neue Woche beginnt regnerisch. Und auch die Temperaturen sind novembertypisch: zwischen 4 und 6 Grad.

Dienstag: Anfangs noch Regen, später am Tag immer weniger Niederschlag. Am Abend lockert die Bewölkung etwas auf. Maximal 8 Grad sind am Dienstag drin.

Mittwoch: Lichtblick zur Wochenmitte. Am Mittwoch treffen wir unsere alte Bekannte, die Sonne, wieder. Insgesamt ein freundlicher Tag und niederschlagsfrei. Die Temperaturen bleiben aber einstellig.