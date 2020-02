Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. Februar 2020

Heute: Die Woche in Hannover startet dank Tief "Victoria" stürmisch bei milden Temperaturen. Am Morgen sind 9 Grad angekündigt, im Tagesverlauf soll es bis zu 11 Grad geben. Dazu dürfen sich die Hannoveraner am Nachmittag über ein paar Sonnenstrahlen am Himmel freuen.

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Die Temperaturen fallen wieder. Am Morgen werden es nur knapp 4 Grad in Hannover. Zum Mittag hin wird es zwar etwas wärmer, die Sonne ist aber wenn überhaupt nur kurz zu sehen. Dafür soll es trocken bleiben.

Mittwoch: Anders am Mittwoch. Für den 19. Februar sind Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad für die Landeshauptstadt angekündigt. Dazu liegt die Regenwahrscheinlichkeit vor allem in den frühen Morgenstunden bei bis zu 75 Prozent.

Donnerstag: Der Folgetag verspricht wenig Besserung. Am Donnerstag erwarten Hannover ein wolkenverhandener Himmel und vereinzelte Regenschauer. Das Thermometer steigt auf maximal 9 Grad.